Для пассажиров поездов из Узбекистана в Казахстан вводят скидки

«Узбекские железные дороги» вводят скидки для пассажиров прямых рейсов в направлении России и Казахстана в 2018 году, передает агентство Trend.

Как отмечается в сообщении акционерного общества «Узбекистон темир йуллари», скидки вводятся для пассажиров прямых рейсов (следующих с ними беспересадочных и прицепных вагонов международного сообщения).

Скидки, вводимые со 2 января, зависят от сроков предварительной покупки проездного документа.

Так, при покупке билета в период 45 — 31 суток до даты отправки поезда в купейные или СВ вагоны, пассажир может получить скидку в размере 45 процентов. При покупке билета в период 30 — 6 суток до даты отправки поезда в купейные или СВ вагоны пассажир получит скидку в размере 35 процентов.

При покупке билета в плацкартные вагоны: в период от 45 до 31 суток до даты отправки поезда скидка предоставляется в размере 35 процентов, от 30 до 6 суток — 25 процентов.

При покупке билета за 5 суток и менее дней до отправления поезда пассажир может получить надбавку в размере 5 процентов.

АК «Узбекистон темир йуллари» уточняет, что при оформлении проездных документов в рамках внутригосударственного сообщения (в пределах одной страны), а также для проезда организованных групп пассажиров указанные скидки не применяются.

Указанные скидки применяются между железнодорожными администрациями открытого акционерного общества «Российские железные дороги», акционерного общества «Национальная компания «Казакстан темир жолы» и акционерным обществом «Узбекистон темир йуллари».