В Туркестанской области женщина бросила новорожденную дочку на обочине дороги. Положив ребенка в застегнутую плотно спортивную сумку, она оставила умирать младенца под палящим солнцем, передает Первый канал «Евразия».

На обочине трассы младенец пролежал приблизительно четыре часа, пока ее не обнаружили случайные свидетели.

По словам Асии Омаровой, когда она с дочками открыла сумку, младенец был красным-красным.

«Я сначала подумала, что он не живой. Побежала сразу к соседу, он врач. Все уже суетились вокруг, и вдруг ребенок заплакал!» — рассказала она.

Ребенка экстренно доставили в больницу. Медики обследовали ее, оказали медпомощь. Предположительно, малышке всего три дня от роду. Однако точных сведений нет, на сумке не оставили ни имени, ни даты рождения.

В настоящее время полицейские занимаются поисками нерадивой матери. Дальнейшая судьба девочки пока неизвестна.