Шымкентские полицейские нашли без вести пропавшего 4-летнего ребёнка.

Как сообщили в департаменте полиции Шымкента, к ним обратились родители мальчика. Как стало известно, ребёнок играл во дворе и бесследно пропал. Полицейские создали специальную группу, которая занялась поисками.

На поиски ребёнка задействовали более пятисот человек, среди которых кинологи, спасатели и полицейские. Уже к четырём часам мальчика нашли в поле. Ребёнок от усталости просто заснул.

«Когда ребёнка нашли, он лежал в поле. Мы молили Бога, чтоб он был жив. Когда увидели мальчика — испугались, но когда подошли ближе, поняли, что ребёнок просто спит. Ребёнка осмотрели, он себя чувствует хорошо», — сообщили полицейские.

Позже стало известно, что ребёнок вышел из дома и просто потерялся. Родители мальчика выражают благодарность всем, кто помогал в поисках. Как они рассказали, ребёнка им передал главный полицейский Шымкента, который лично искал ребёнка.