Туркестанский предприниматель Исламбек Жандар два года назад обучился в Китае изготовлению запчастей для автомобилей, привез из этой страны специальное оборудование и открыл свое дело.

С тех пор он изготавливает фильтры для автомобилей свыше 280 видов. Бизнес потихоньку развивается. Заказов немало, круг заказчиков постепенно расширяется. В этом году Исламбек Жандар выиграл специальный грант на развитие бизнеса по программе «Молодой предприниматель».

Сейчас мощность цеха составляет до 1000 единиц продукции в сутки. Самое главное — сырье для этого вида продукции на 70-80 процентов — отечественное. Только необходимая бумага доставляется из Китая. В планах молодого бизнеса наладить ее производство.

Если раньше фильтры для большегрузов закупались в странах Европы или в Китае, то теперь их в своем цехе выпускает туркестанский предприниматель Исламбек Жандар.

Предприниматель обеспечивает работой восемь человек. Он планирует расширить производство и довести долю казахстанского содержания в своей продукции до 100 процентов, то есть и бумагу, доставляемую из Китая, выпускать здесь же. А это значит, что будут созданы дополнительные рабочие места. В данный момент ежемесячно в цехе Исламбека Жандара изготавливается 25 тысяч масляных, воздушных и фильтров более 280 видов. В ближайших планах — расширение ассортимента выпускаемой продукции. Потому что предприниматель выиграл грант по программе «Молодой предприниматель» в финансовой организации «Ырыс».

Так с начала года в городе Туркестан финансовая организация «Ырыс» профинансировала 25 проектов. Помимо цеха по производству фильтров для автомобилей, поддержан и проект по переработке мусорных отходов.