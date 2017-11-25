Второй раз в Шымкенте проходит выставка-ярмарка «RIC ON KO’RME»

Второй раз проходит выставка-ярмарка «RIC ON KO’RME», которая стартовала две недели назад. На ярмарке представлена продукция товаропроизводителей, финансируемых Региональным инвестиционным центром «ОҢТҮСТІК» и микрофинансовой организацией «Ырыс».

Шымкентцам представилась возможность купить продукты напрямую от фермеров и предпринимателей без посредников по оптовым ценам. Для этих целей, компания предоставляет бесплатные площадки, также всевозможные условия и продавцам и покупателям.

Ярмарки проводятся с целью осуществить прямой доступ к сельскохозяйственной продукции по цене производителя, укрепить отношения между предпринимателями, содействовать в популяризации продуктов профинансированных проектов и их продвижению.

По словам Председателя Правления РИЦ «ОҢТҮСТІК» Куаныша Байторе и директора МФО «Ырыс» Данияра Арынгазина отныне ярмарка будет проводиться на постоянной основе, каждые две недели.

«Наша компания является не только финансовым институтом, но и институтом развития. Поэтому, мы не ограничиваемся финансированием предпринимателей и оказываем полную поддержку для дальнейшего развития и продвижения бизнеса. Они с нами, и мы растем с ними», — сказал Куаныш Байторе.

На ярмарке 35-40 предпринимателей будут выставлять свои товары по ценам ниже рыночных. Из них, большую часть составляют продовольственные продукты, такие как мясные и молочные, рыбные и колбасные изделия, овощи и фрукты. Дополнительно будут выставляться товары легкой промышленности и рукоделия, строительные материалы, а также игрушки для детей. Самое главное, все это производится у нас на юге и профинансировано местной компанией МФО «Ырыс».

Следует отметить, что мероприятие организуется в рамках послания Главы государства, модернизации общественного согласия и направлено на пропаганду проведения социальных мероприятий. Название «RIC ON KO’RME» также побуждает население региона активно участвовать в процессе перехода латинскому алфавиту, указывая на то, что компания поддерживает переход на латинский алфавит, сообщает пресс-служба акима ЮКО.

Напомним, что ранее аким области Жансеит Туймебаев поручил открыть социальные рынки, позволяющие товаропроизводителям и фермерам продавать свою продукцию и стабилизировать цены на рынке. В этой связи, ожидается, что данное мероприятие будет началом хорошей работы, и придаст новый импульс росту социальных рынков.