24-летний уроженец Туркестанской области Бекжан Налыбаев когда-то был госслужащим. Но со временем он отказался от своей должности и решил попробовать заняться предпринимательством, о чем ни капельки не жалеет, передает корреспондент NUR.KZ.

Уроженец города Арыс открыл свое дело в Астане и Алматы. Бекжан Налыбаев поначалу торговал овощами и фруктами в обоих городах, а теперь начал осваивать сферу строительства.

«Я хочу развиваться в разных отраслях. Так, я работал и на государственной службе, и в суде Астаны, и даже в партии «Нур Отан». Но захотел попробовать себя в бизнесе.

В Алматы и Астане открыл торговые точки, продавал овощи и фрукты. В Шымкенте начал выращивать лимоны.

Их тоже продавали в обоих городах. Сейчас занимаюсь строительством в Алматы. В скором времени планирую построить теплицу. Для реализации планов ведем переговоры с инвесторами.

В будущем мы планируем построить теплицу на 50 гектаров вдоль реки Арысь, выращивать овощи, фрукты. Будем продавать их в Алматы и Астане. Кроме того, у меня есть планы по развитию животноводства», — говорит Бекжан.

К тому же, он занимается благотворительностью в Астане и помогает около 40 малообеспеченным семьям столицы. Самое интересное, что молодому предпринимателю только недавно исполнилось 24 года.

«Сейчас для молодежи созданы все условия, главное — работать не покладая рук. Только так можно добиться успехов», — уверен молодой бизнесмен.