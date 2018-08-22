Стороны пришли к взаимопониманию

Россия и Казахстан достигли взаимопонимания в вопросе продления российской стороной аренды космодрома «Байконур» до 2050 года, заявил 22 августа глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает «Интерфакс-Казахстан».

«У всех сторон есть понимание этого процесса», — отметил Рогозин.

По его словам, Астана и Москва обсудили вопрос продления аренды комплекса «Байконур» после 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа глава «Роскосмоса» и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов подписали протокол о внесении изменений в двустороннее соглашение о создании космического ракетного комплекса «Байтерек».