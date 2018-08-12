Городское управление образования проверяет готовность 127 шымкентских школ к новому учебному году.

Рабочая группа в составе директоров школ, членов родительского комитета и санитарных специалистов согласно графика обходят школы. В поле зрения — спортивные залы, столовые, библиотеки и, конечно же, классные помещения.

Особенно тщательно будут проверены меры пожаробезопасности. Срок для окончательного устранения всех недоделок — 24 августа. Есть одно новшество — рабочая группа будет проверять и детские сады.

Коллектив шымкентской средней школы № 6 уверенно заявляет: школа на 100 процентов готова к приему детей к новому учебному году. Два года назад здесь провели капитальный ремонт. Этим летом ограничились текущим. На 400 тысяч тенге провели опрессовку тепловой системы, покрасили полы в классах, побелили стены в столовой и спортзале. Само по себе здание школы небольшое, да и учится в ней не так много школьников.

Айнур Байсеитова, заместитель директора сш № 6: «В нашей школе 850 учеников. К новому учебному году школа готова. Подрядчики, согласно дефектного акта, устранили неполадки в системе отопления. В этом году, надеемся, в школе будет тепло. Сами видите, потолки и стены побелены, полы покрашены. Запланированные работы завершили в срок».

Приемная комиссия, в первую очередь, направляется в медпункт, расположенный в здании школы. Здесь проверяют, как хранятся лекарственные препараты и медикаменты. Без внимания не остаются и санитарные книжки сотрудников учебного заведения.

Даулетхан Налибаев, главный специалист городского управления образования: «Сейчас комиссионно проверяем готовность городских школ к новому учебному году. Пока нет претензий. В составе комиссии есть и депутаты, а также специалисты разных отраслей. В этой школе мы проверили, кроме здания школы, еще и двор. Все готово для приема детей».

Приемка всех 127-ми учебных заведений Шымкента завершится 24 августа. Помимо школ, комиссия, в составе которой депутаты, представители родительских комитетов и СЭС, проверят подготовку к учебному году дворовых клубов, музыкальных и художественных школ города. На очереди — детские сады.

Шынар Оразова