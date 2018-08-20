Национальный банк Казахстана принял решение изменить правила торговли долларом на KASE и установки официального курса доллара, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Речь идет о том, что с 10 сентября 2018 года официальный курс тенге к доллару США будет устанавливаться на основе среднебиржевого курса по итогам двух сессий со сроками расчетов Т+1 на АО «Казахстанская фондовая биржа». Расчеты Т+1 означают расчет за поставленный актив (доллар, тенге) на день позже. Это выгоднее для трейдеров и позволяет им, с имеющимися у них средствами, проводить сделки большего объема. Валютные операции Национального Банка на АО «Казахстанская фондовая биржа» также будут проводиться в секторе «USDKZT_TOM» с расчетами по системе Т+1. «Я думаю, таким образом они хотят больше участников привлечь на валютную биржу, в частности, больше физических лиц», — пояснил экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов.

Как пояснили в финрегуляторе, правила установления официального курса тенге к доллару не меняются, меняется лишь площадка с сектора «USDKZT_TOD» (расчеты в день совершения сделки) на сектор «USDKZT_TOM» (расчеты на следующий день после совершения сделки). Как пояснили в финансовом регуляторе, эти решения актуальны в связи с запуском проекта по обеспечению доступа на рынок казахстанских государственных ценных бумаг через систему Clearstream. «Переход на Т+1​ будет стимулировать совершенствование систем прогнозирования ликвидности в банках второго уровня, что позволит избегать всплесков волатильности как на валютном, так и на денежном рынке», — объясняют в Нацбанке.