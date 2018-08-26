Эта профессия на самом деле опасна. Водолазы спасатели в основном мужчины. Хотя иногда работают и женщины. Но сегодня мы не будем говорить про прекрасный пол, мы решили узнать, как работают именно те, кто зачастую, рискуя жизнью, спасает людей.

«На самом деле бывает очень сложно работать под водой. У нас в области в водоемах, озерах и реках видимость практически нулевая. Работаем на ощупь. Ну, вы понимаете сами, что зачастую по воле судьбы мы приезжаем с минимальной надеждой найти человека живым, но надежда все же есть. Вот недавно был случай, когда вытащили молодого парня из воды, но он был, к сожалению, мертв. Это очень сложно, но ничего не поделаешь. Я с детства мечтал работать спасателем, я люблю свою работу, хоть и преподносит она порой неприятные сюрпризы. А вы знаете, какое это счастье, когда ты успеваешь спасти человека, вот это настоящее счастье. Ты понимаешь, что самое главное — это жизнь», — говорит спасатель Абзал Тургын.

Спасатели во время погружения в воду надевают на себя снаряжения с большим весом, бывает больше сотни килограмм. Один лишь грузовой ремень весит 20 кг. Интересный факт, как оказалось, водолазы работают как в группе, так и в одиночку. Чаще контролирует человек на суше, который с помощью верёвки ориентирует спасателя по местности. А определяют глубину, на которую опустился спасатель, по пузырям на воде. Если пузыри большие, спасатель погрузился не слишком, а если пузыри мелкие, то глубина большая.

Спасатели часто говорят — вода шуток не любит. Приходится часто нырять на большие глубины. Водолазы испытывают серьёзное давление воды, а бывает и такое, когда температура воды бывает низкой, порой ниже 15 градусов, что не позволяет долго находиться в воде, но приходится.

Есть среди спасателей и почетные, уважаемые сотрудники. Это те, кому уделяется больше внимания, они всегда в приоритете, у них особый режим работы. Их называют особенными. Нет, это не люди, а четвероногие друзья, которые вместе со спасателями ДЧС по Шымкенту несут службу. Нам удалось увидеть, как собака по кличке «Рой» спасает утопающего, конечно все было подстроено, но «Рой» выполнил свою работу на отлично.

Спасатели регулярно объезжают территорию озер, крупных водоемов. Держат руку на пульсе, ведь порой лишняя минута может стоить жизни.