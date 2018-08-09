В Сети опубликовали специальный выпуск программы «Тает лед» о Денисе Тене, который накануне вышел в эфире телеканала «Матч ТВ», передает Tengrinews.kz.

В спецвыпуске «Тает лед» Алексей Ягудин, который близко дружил с Денисом, взял интервью у друзей спортсмена, его тренеров и известных фигуристов: актера Санжара Мади, режиссера и сценариста Игоря Цая, фигуристов Максима Маринина, Татьяны Тотьмяниной, Максима Транькова, Татьяны Волосожар, Ильи Авербуха, у Елены Водорезовой и выдающегося тренера российского фигурного катания Татьяны Тарасовой, которая 6 лет работала с Теном.

Съемки спецвыпуска программы проходили в Москве, Сочи и Алматы. Тренер Елена Водорезова рассказала, что будущему фигуристу нравилось кататься с самого детства. Самым близким другом, соратником и впоследствии менеджером для Дениса была его мама. Спортсмен гордился своей страной, хотел ее прославить и делал все, чтобы в Казахстане лучше узнали и полюбили фигурное катание.

Елена Водорезова особо отметила высочайшую работоспособность Дениса, который мог тренироваться сутки напролет. Он жил фигурным катанием, очень тонко чувствовал музыку. Водорезова также рассказала о нем как об абсолютно бесконфликтном человеке, в жизни которого были только одни друзья.

Денис Тен трагически погиб 19 июля от полученных ножевых ранений. На пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алматы на него напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. В убийстве спортсмена подозреваются Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов. Оба уже арестованы полицейскими. Подозреваемым в убийстве Дениса Тена грозит пожизненный срок.