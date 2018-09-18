О жизни одного из самых великих казахских биев снимут многосерийный фильм. Историю Толе би с момента его рождения, становления и до прихода к власти режиссеры планируют рассказать в 10-ти сериях.

Съемочная группа будет работать на шести локациях. Уже завершены съемочные дни в Толебийском, Байдибекском и Ордабасинском районах. К слову, эпизоды в Туркестане будут описывать моменты встречи старейшин с Тауке ханом, сообщает Kazakh-tv.kz.

Как уверяют фильмейкеры, одни из самых важнейших исторических событий из жизни бия произошли в нынешней духовной столице тюркского мира.

БАТЫРХАН ДАУРЕНБЕКОВ, РЕЖИССЕР: – Цель фильма — показать и рассказать казахстанцам о великой личности — Толе би. Мы покажем картину о человеке, который внес огромный вклад в объединение казахских родов против джунгарского нашествия. В финале фильма покажем сражение Абылая. А также о важных решениях, которые были приняты при участии Толе би. Жизнь Толе би режиссеры планируют показать в мельчайших подробностях.

Перед началом работы специалистам пришлось тщательно изучить не только личность персонажа, но и историю тех времен. Толе начал заниматься ораторством с 9 лет. Однако полюбили его не за красивые речи, а за справедливые решения. За любовь к народу и мужество. Таким должен показать себя и актер. К слову, эту роль получил Абзал Туленов. Такая ответственность для студента ЮКГУ имени Мухтара Ауэзова стала настоящим испытанием в самом начале карьеры.

АБЗАЛ ТУЛЕНОВ, АКТЕР: — Персонаж, которого я играю, был очень уважаем среди народа. Он в первую очередь, думал именно о людях. Мы сейчас не можем прочувствовать все, что происходило в то время, так как тогда было совсем другое социальное положение. Годы великого бедствия появления свода законов жети жаргы, тяжбы за землю и жен, погибших воинов. Это очень сложно представить, и тем более сыграть.

По окончании работы в Туркестане, группа продолжит съемки в Ташкенте и Алматы. Премьера кинокартины запланирована на конец этого года.