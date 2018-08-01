Причиной ЧП, предварительно, стал излом боковой рамы одного из вагонов.

Пассажиры пяти поездов, опоздавших к месту прибытия из-за схода грузового состава в Жамбылской области, получат компенсацию, передает Zakon.kz.

Напомним, авария произошла сегодня утром на участке Мойынты — Шыганак перегона Кашкентениз — Жастар. Причиной ЧП, предварительно, стал излом боковой рамы одного из вагонов. Жертв и пострадавших нет. Расследованием инцидента займется специальная комиссия.