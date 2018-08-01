Причиной ЧП, предварительно, стал излом боковой рамы одного из вагонов.
Пассажиры пяти поездов, опоздавших к месту прибытия из-за схода грузового состава в Жамбылской области, получат компенсацию, передает Zakon.kz.
Напомним, авария произошла сегодня утром на участке Мойынты — Шыганак перегона Кашкентениз — Жастар. Причиной ЧП, предварительно, стал излом боковой рамы одного из вагонов. Жертв и пострадавших нет. Расследованием инцидента займется специальная комиссия.
«Согласно закону о железнодорожном транспорте, за задержку отправления и опоздание с прибытием пассажиры получат соответствующую компенсацию. Предварительной причиной схода явился излом боковой рамы вагона собственника, которым является ТОО «Иском Транс». В установленном законодательном порядке весь нанесенный ущерб будет предъявлен собственнику грузового вагона», — рассказал и.о. заместителя председателя правления по безопасности движения поездов АО «НК «ҚТЖ» Марат Шакенов.