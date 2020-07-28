Медработников, которым положена вышеуказанная выплата, определяют специальные комиссии при управлениях здравоохранения регионов и городов республиканского значения на основании результатов обследования заболевших медицинских работников.

По состоянию на 18.00 часов 28 июля единовременная социальная выплата из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС) на случай заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией в размере 2 млн тенге выплачена 113 медицинским работникам, задействованным в борьбе с COVID-19.

Медработников, которым положена вышеуказанная выплата, определяют специальные комиссии при управлениях здравоохранения регионов и городов республиканского значения на основании результатов обследования заболевших медицинских работников. Общий свод заявок формирует Министерство здравоохранения РК (далее – МЗ).

Всего от МЗ в ГФСС поступило 123 заявки на выплату. В разрезе регионов наибольшее количество заявок поступило из г. Алматы (46), Алматинской (38) и Северо-Казахстанской (10) областей.

По оставшимся 10 заявкам идет дополнительная перепроверка данных со стороны МЗ. После предоставления уточненных данных этим медработникам сразу же будет произведено назначение выплаты.

Напомним, в соответствии с изменениями, внесенными 22 июля т.г. в совместный приказ Министра труда и социальной защиты населения РК и Министра здравоохранения РК от 9 апреля т.г. «Об утверждении Правил осуществления единовременной социальной выплаты работникам организаций здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, в случае их заражения или смерти от указанной инфекции», вышеуказанная выплата полагается:

— медицинским работникам в случае заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией – 2 млн тенге;

— семьям этих лиц в случае их смерти от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заболевания вирусной пневмонией – 10 млн тенге.

Заявок по случаям смерти медицинского работника от коронавирусной инфекции, заболевания вирусной пневмонией, в ГФСС не поступало.