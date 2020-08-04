В Мактааральском районе Туркестанской области полностью возмещен ущерб за потерю скота гражданам, потерявшим домашних животных в результате чрезвычайной ситуации, передает Otyrar.KZ.

В результате наводнения в общей сложности 22 семьи потеряли 144 головы скота. На сегодняшний день через корпоративный Социальный фонд «Туркестан » за каждого верблюда выделено от 300 тысяч тенге до 1,5 млн. тенге, за лошадь от 160 до 380 тыс. тенге, за корову от 110 до 220 тыс. тенге, мелкий рогатый скот оценивается от 25 до 45 тыс. тенге, за домашнюю птицу выплатят до 2000 тенге.

В целом во время очистительных работ в пострадавших населенных пунктах было обнаружено более 930 трупов животных. В том числе 40 туш крупного рогатого скота, 876 мелкого скота, 9 лошадей, 6 верблюдов.

В ходе очистительных работ выяснилось, что большая часть трупов животных занесена водой из Республики Узбекистан.

Создана специальная комиссия из представителей областного управления сельского хозяйства, территориальной инспекции Мактааральского района и КГУ «Ветеринарная служба», проведена инвентаризация утерянных домашних животных и уничтожение трупов.

Населенные пункты, пострадавшие от чрезвычайной ситуации, полностью подвергнуты дезинфекции.