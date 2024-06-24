Первая музыкальная аллея появилась в Шымкенте

В Шымкенте появилась первая музыкальная аллея.

Колонками оборудовали сквер имени Шамши Калдаякова. Там звучат композиции «короля казахского вальса».

В Шымкенте обычные аллеи превращают в музыкальные. На одной из них теперь звучат мелодии легендарного казахского композитора Шамши Калдаякова.

На территории установили скамейки, урны для мусора, фонари, различные зеленые насаждения и изюминкой стало музыкальное сопровождение. Композиции Шамши Калдаякова давно стали символом национальной культуры, и теперь они радуют горожан и гостей мегаполиса каждый день.

Музыкальные произведения включены в специальный плейлист, который играет на аллее с утра до вечера. Прогуливаясь по тенИстым дорожкам люди могут насладиться такими песнями как «Өмір-өзен»», «Ана туралы жыр» и многими другими композициями.

«Во-первых, музыка мелодичная, очень красивая, почему бы и нет. Заходишь на территорию парка, и настроение поднимается», — говорит Валентина Куриленко, жительница г. Шымкента.

«Я работаю неподалеку. В свободное время прихожу сюда прогуляться, послушать. Прекрасная музыка, атмосфера сразу другая стала. Приятно гулять по аллее и слышать мелодии. Было бы здорово, если бы музыка Шамши Калдаякова заиграла и в других парках, особенно там, где много людей», — говорит Кумисай Саулембаева, жительница г. Шымкента.

В будущем, власти Шымкента хотят обустроить подобные музыкальные аллеи и в других парках и скверах города.