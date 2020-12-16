В преддверии Дня Независимости в городе Туркестан открыли памятник Шамши Калдаякову.

В церемонии открытия памятника приняли участие аким области Умирзак Шукеев, депутат Сената Парламента РК Алимжан Куртаев, лауреат Международной литературной премии «Алаш» Копен АмирБек, музыкальный продюсер Калдыбек Курманалиев. Свидетелями знаменательного момента стали также специально прибывшие из Алматы на поезде «Ш.Калдаяков» гости, представители СМИ и творческой интеллигенции.

«Туркестанская область — это священный край, который подарил казахским степям множество талантов. В этом году исполняется 90 лет со дня рождения Шамши Калдаякова, автора гимна Республики Казахстан, «короля казахского вальса». Памятник композитору, возведенный в Туркестане, является прекрасным подарком общественности области, народу Казахстана в преддверии праздника», — сказал аким области.

Высота отлитого из бронзы памятника – 2,5 метра, длина – 3,5 метра. Автор — заслуженный деятель искусств Казахстана, профессиональный скульптор Тлеуберди Бинашев. Памятник сделан за счет спонсоров. Скульптор запечатлел момент творческого порыва великого казахского композитора. Образ «короля казахского вальса» воплотился во дворе новой музыкальной школы «Акжайык».

Образ Шамши, который внес неоценимый вклад в возрождение казахской духовности, станет ориентиром для юных талантов. Чествование талантливых личностей в духовной столице тюркского народа – городе Туркестан является важным делом, направленным на сохранение духовных традиций нашего народа.