95 лет Шамши Калдаякову: песни, которые стали душой народа

Сегодня в Казахстане вспоминают одного из самых любимых композиторов страны — Шамши Калдаякова. Ему исполнилось бы 95 лет. Автор десятков песен, ставших частью национального музыкального наследия, Калдаяков оставил глубокий след в культуре и сердцах миллионов казахстанцев.

Его мелодия — символ независимости. Автор Государственного гимна, которого называют королём казахского вальса, — Шамши Калдаяков. Сегодня страна отмечает его день рождения.

Один из тех, кто знал композитора лично — культурный деятель Абдулла Жумашев. Он вспоминает, как в 90-х в музее «Руханият» в Отырарском районе появился первый в Казахстане уголок, посвящённый Шамши. Композитор тогда лично приехал на открытие и удивил всех своей скромностью.

Абдулла Жұмашев, культуролог, этнограф: «Когда он пришёл в музей, сказал: «Это не мои песни — это народные. Их поёт народ, и это правильно». — Он просил меня увековечить память не о себе, а об отце. Я сдержал обещание: в 2009 году вышла книга о его отце».

Шамши Калдаяков — автор, чьи песни звучали в каждом доме, на улицах, в школах и на больших сценах. Его мелодии — простые, но глубокие, трогательные, но мощные. Именно поэтому они живут десятилетиями. Даже сегодня молодёжь знает их наизусть и с теплотой поёт. Мы спросили у прохожих, какие песни Шамши они помнят. Каждый спел по строчке — и мы собрали из них настоящую музыкальную мозаику.

95 лет со дня рождения — дата, которая звучит как аккорд уважения и любви. Песни Шамши Калдаякова продолжают жить в голосах народа. Его музыка — это часть казахской души. И пока она звучит — имя Шамши будет оставаться символом искренней любви к родной земле.