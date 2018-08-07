Житель Казахстана устроил на трассе под Чебаркулем (Челябинская область) смертельную аварию. Один человек погиб, виновник аварии и еще три человека госпитализированы, передает uralpress.ru.

ДТП произошло 6 августа в 17:30 на 18 км автодороги Чебаркуль-Уйское-Сурменево-Магнитогорск.

«Житель Республики Казахстан, управляя автомобилем Volswagen Passat, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 21113», − сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В результате ДТП пассажир ВАЗа, житель Уйского района Челябинской области, погиб на месте.

Оба водителя и другие пассажиры ВАЗ получили травмы и были госпитализированы.