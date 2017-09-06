О цене учительской ставки, взятках и поборах рассказали учителя в ЮКО

Родители одной из сельских школ ЮКО заявили, что не будут водить детей в эту школу. И учебный год для них не начнется, пока не уволят директора образовательного учреждения. Учебный процесс в школе, якобы, превратился в бесконечный сбор денег, заявляют местные жители. О таких «учебных процессах» знают даже ученики, село небольшое — народная молва распространяется быстро.

Вместо уроков – разговор на повышенных тонах. Учителя и родители школы села Асиларык требуют уволить директора. Якобы с ее приходом школа скатилась из-за постоянных поборов. В учебное заведение с такой коррумпированной репутацией своих детей местные жители отдавать не хотят.

Адылбек Алтаев, житель аула «Асил Арык»: «Школа покатилась назад. Учителя провалили тестирование, школа – аттестацию. С учителей стали собирать деньги. Все это началось весной. Мы писали и в Нур Отан, в финансовую полицию. Директор сначала уволилась, а сейчас смотрим — она опять. Население не желает отдавать детей в эту школу, если она дальше будет работать».

О поборах говорят не только родители ребятишек. Учителя поселковой школы уже не молчат. Рассказывают, что вместо поурочных планов они ищут деньги для встречи очередной комиссии. А проверки не кончаются. По словам педагогов, каждого проверяющего ожидает пухлый конверт. Выкраивать из семейного бюджета порой приходится до 40 тысяч тенге. К примеру, аттестация школы каждому педагогу обошлась в 25 тысяч тенге.

Только аттестацию школа все равно не прошла.

Айгуль Рустемова, заместитель директора школы № 49 Сайрамского района ЮКО: «Мы не прошли тест ни в первый, ни во второй раз. Мы не знаем результатов этого теста и требуем вернуть деньги. Когда приходят вышестоящие инстанции, пожарные, СЭС, нас штрафуют. Штраф обязательно делится на всех учителей. Ну, примерно если взять сумму 100 тыс тенге или 80 тысяч — она делится на 50 учителей».

В этой школе, похоже, поставлена на поток и торговля часами. Учителя возмущаются, за полторы ставки приходится отдавать 150 тысяч тенге, столько же стоит место школьного садовника. От таких обвинений директор школы в шоке. Мол, никаких «левых» денег она и в глаза не видела.

Катира Жуабек, директор школы № 49 Сайрамского района ЮКО: «Когда я пришла сюда, средний показатель школы был 75 баллов. При мне он стал 84 балла. Первый раз школа аттестацию прошла, а в этом году мы не смогли пройти аттестацию из-за низкого качества образования. Деньги мне в руки никто не давал, пусть сначала в законном порядке предоставят доказательства».

В качестве доказательств у учителей есть аудиозаписи компрометирующих разговоров. Именно их они предоставляли партийцам и финансовым полицейских. Правда, на эти записи все закрыли глаза, возмущаются педагоги. Теперь в конфликте обещал разобраться департамент образования ЮКО.