Четыре сотрудника полиции наказаны за неправильную парковку спецмашин в Шымкенте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на местную полицейскую службу.

Штраф за неправильную парковку придется выплатить четырем сотрудникам местной полицейской службы города. Их автомобили были припаркованы во втором ряду у входа в здание полиции. На видео их снял гражданский активист Руслан Жанпеисов, известный в народе как «Охотник на полицейских», и выложил на своей странице в Facebook. В местной полицейской службе сообщили, что в отношении сотрудников были составлены административные протоколы.

«Сотрудники нарушили правила дорожного движения, предусмотренные частью 3 статьи 597 КоАП РК. Мы никого не собираемся прикрывать. За нарушения законов к ответственности привлекаются все, независимо от должностей. Мне очень стыдно за таких сотрудников, но я уверен, в будущем все изменится», — прокомментировал по телефону начальник МПС ДВД Шымкента Данияр Мейрхан.

К слову, за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, предусмотрен штраф в размере 10 МРП.