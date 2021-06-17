Машина лихача водворена на штрафстоянку.

Во время мониторинга социальных сетей на странице одного из пользователей Instagram полицейские ДП Туркестанской области обнаружили видеозапись с грубыми нарушениями правил дорожного движения, совершенных неизвестным водителем.

Как выяснилось, на пересечении улиц С. Кожанова и Тауке хана города Туркестан автомобиль Chevrolet Cobalt, у которого отсутствовали госномера, нарушил правила маневрирования и выехал на встречную полосу.

Для задержания нарушителя и привлечения его к административной ответственности, сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате принятых мер стражи порядка установили личность владельца автотранспортного средства. Им оказался житель областного центра. В отношении молодого человека составили административные протокола по трем статьям КоАП РК: 596 ч. 5 “Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона“, 590 ч.2 “Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков (знака)” и 595 ч.1 “Нарушение правил маневрирования“.

Машину водворили на штрафстоянку.