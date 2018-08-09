25 июля текущего года примерно в 02:20 часов на пересечении улиц Утегенова и Аргынбекова произошло ДТП с участием двух автомашин марки «ВАЗ-21099» и «БМВ-525».

В результате на месте происшествия скончались водитель и пассажир автомашины марки «ВАЗ-21099». Пассажирку автомашины марки «БМВ-525» доставили в городскую больницу.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье УК РК «Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Если вы стали случайным свидетелем данного ДТП или владеете какой либо информацией (запись видеорегистратора) просим Вас обратиться по телефону 8 702 406 06 01 или 102.