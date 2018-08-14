Причиной отравления 11 человек на кудалыке в Кайтпасе стал кумыс. О результатах лабораторного исследования рассказали в департаменте защиты общественного здоровья Туркестанской области.

По словам заместителя руководителя департамента Алдаркула Ахметова, в кумысе были обнаружены палочки — возбудители кишечной инфекции.

Житель Толебийского района приготовил и привез 40 литров кумыса на той — кудалык. Привез он его в полиэтиленовой таре, которая до этого неоднократно была в употреблении при этом ее должным образом не мыли. В результате в продукте образовался возбудитель инфекции.

Напомним, на минувшей неделе 11 человек с признаками острого отравления попали на больничную койку практически из-за праздничного стола. После происшествия специалисты лаборатории взяли на анализ смывы как из самой лаборатории, так и анализы самих работников тойханы, где и произошло ЧП. Но результаты оказались отрицательными.

Тем не менее, в ходе внеочередной проверки был выявлен ряд нарушений, так как у владельца не оказалось документов, подтверждающих происхождение мяса и мясной продукции, кроме того, не работал умывальник. На предпринимателя наложен штраф в размере 20 МРП. Какие меры применены в отношении производителя кумыса ставшего причиной отравления 11 человек, не сообщается.