На севере, востоке и в центре республики пройдут дожди с грозами и порывистым ветром. На западе, юге, юго-востоке Казахстана – погода без осадков, сообщают синоптики РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, днём дождь, гроза. Температура ночью 10-12 градусов тепла, днём 19-21 градус.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью 15-17 градусов тепла, днём 26-28 тепла.

В Шымкенте ясно, без осадков. Температура ночью 14-16 градусов тепла, днём 31-33 градуса жары.

В Акмолинской области 24 августа облачно, ночью и днём дождь, гроза, возможен град, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днём 18-23 градуса тепла.

На территории Актюбинской области переменная облачность, ночью дождь, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12, днём 17-22 градуса тепла.

В Алматинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью 12-17 градусов тепла, днём 27-31 градус.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит 12-17 градусов тепла, днём 25-30 тепла.

В Восточно-Казахстанской области облачно, ночью и днём дождь, гроза. Температура воздуха ночью 12-17 градусов тепла, днём 27-32 тепла.

В Жамбылской области переменная облачность, без осадков, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18 градусов тепла, днём 28-32 градуса.

В Западно-Казахстанской области 24 августа переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 8-13 градусов тепла, днём 22-27 тепла.

На территории Карагандинской области переменная облачность, ночью и днём дождь, возможен град, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днём 18-23 градуса тепла.

В Костанайской области облачно, ночью и днём дождь, гроза, местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12, днём 13-18 тепла.

В Кызылординской области переменная облачность, без осадков, местами усиление ветра до15-20 м/с, с пыльной бурей. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днём 25-30 тепла.

На территории Мангистауской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 13-18 градусов тепла, днём 28-33 жары.

В Павлодарской области облачно, ночью и днём дождь, гроза, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-16 градусов тепла, днём 24-29 тепла.

В Северо-Казахстанской области облачно, ночью и днём дождь, гроза, возможен град, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днём 15-20 градусов тепла.

В Туркестанской области ясно, без осадков. Температура воздуха ночью 15-20 градусов тепла, днём 30-35 жары.