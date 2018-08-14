Филиалы банка закрываются в Шымкенте, а также в Алматинской, Жамбылской, Актюбинской, Атырауской и Карагандинской областях.

Официально их деятельность прекратится с 1 сентября, указано на сайте фондовой биржи KASE. Напомним, что Qazaq Banki не может принимать депозиты до конца сентября по решению Нацбанка Казахстана.

Скандалы разразились в банке после того, как весной показатели пошли вниз. Считается, что это произошло из-за действий людей, которых назначили находящийся в настоящее время в Москве экс-советник главы Bank RBK Жомарт Ертаев и бывший акционер Qazaq Banki Бахыт Ибрагим, который сейчас находится в следственном изоляторе в Астане.