В Астане и Алматы прекращают работы структурные подразделения филиалов, а в Шымкенте и областях – филиалы, сообщает Sputnik. В пяти областях Казахстана закрываются филиалы Qazaq Banki.
Структурные подразделения филиала Qazaq Banki останавливают работу в столице и Алматы.
В Алматы они находятся по адресам:
- Микрорайон Самал-2, 111
- Улица Чайковского, 149
- Проспект Абая, 52в
- Улица Байтурсынова, 185в
- Микрорайон Саялы, улица Аккайнар,1
- Проспект Абылай хана, 59/1
В столице подразделения прекращают работу по Иманова, 13 и улице 20-40.
Филиалы банка закрываются в Шымкенте, а также в Алматинской, Жамбылской, Актюбинской, Атырауской и Карагандинской областях.
Официально их деятельность прекратится с 1 сентября, указано на сайте фондовой биржи KASE. Напомним, что Qazaq Banki не может принимать депозиты до конца сентября по решению Нацбанка Казахстана.
Скандалы разразились в банке после того, как весной показатели пошли вниз. Считается, что это произошло из-за действий людей, которых назначили находящийся в настоящее время в Москве экс-советник главы Bank RBK Жомарт Ертаев и бывший акционер Qazaq Banki Бахыт Ибрагим, который сейчас находится в следственном изоляторе в Астане.