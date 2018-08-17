В Костанайской области для 70 школьников из Астаны и Южно-Казахстанской области состоялся экскурсионный тур по сакральным местам региона, передает МИА «Казинформ».

Проект реализован областным управлением образования.

«В рамках республиканской акции «Сакральный Казахстан» проведена двухдневная историко-познавательная экскурсия по культовым местам региона для группы детей Южно-Казахстанской области и Астаны из социально-уязвимых категорий, а также победителей олимпиад и соревнований. В южных районах Костанайской области ребята посетили мавзолеи Барак батыра, Кейки батыра, Жауке батыра, Кулымбет аулие, а также мавзолей Абдигаппар хана и другие священные места области»,- сообщили в управлении.

Всего прибыло для участия в экскурсии 70 учеников. Состоялся также ответная поездка костанайских школьников по культовым местам ЮКО.

Основная целью таких экскурсий, как отмечают в ведомстве, — пропаганда программы «Рухани жангыру».

«Сегодня очень важно хранить достояние предков, формировать у молодежи правильную жизненную позицию»,- отмечают в управлении.