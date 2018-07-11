Экскурсию по историко-культурным местам Жамбылской и Туркестанской областей «Поклон истории» провели в регионе, передает МИА «Казинформ».

Организатором экскурсии «Тарихқа тағзым» выступило управление по вопросам молодежной политики акимата области. Как сообщили организаторы, мероприятие реализовано в рамках программной статьи Главы государства «Рухани жаңғыру».

«Нам необходимо вглядеться в прошлое, чтобы понять настоящее и увидеть контуры будущего» — так сказал Нурсултан Назарбаев в своей программной статье. Глава государства отметил, что духовное возрождение начинается с уроков истории. Долг нынешнего поколения — знать и уважать историю. Наша молодежь может воочию увидеть многовековые памятники и исторические ценности, так как жамбылский регион имеет богатое прошлое», — рассказал руководитель управления Мади Матен.

В историко-культурном центре «Көне Тараз» была организована областная молодежная экскурсия, откуда более 250 молодых жамбылцев отправились изучать сакральные места Жамбылской и Туркестанской областей, знакомясь с исторической культурой регионов. Целью экскурсии стало воспитание у молодежи уважения к истории своей страны, пробуждение у них интереса к культуре родного края, а также укрепление патриотических чувств.

Участником экскурсии стала рабочая и активная молодежь различных сфер региона, студенты высших и средних специальных учебных заведений, волонтеры, воспитанники детского дома, а также представители СМИ.

Особенностью мероприятия стало то, что в рамках года Узбекистана в Казахстане в экскурсии приняла участие узбекская делегация в составе 15 человек.

В первый день маршрут экскурсии пролегал через мавзолеи Карахан и Дауытбек, древнюю мечеть эпохи раннего ислама и исторический комплекс Торткуль в Таразе. Участники ознакомились с историей комплекса Акыртас и городища Кулан Рыскуловского района.

«Сегодня мы посетили историко-культурные центры, комплексы, побывали в мавзолеях. На каждом объекте захватывает дух, это непередаваемое чувство. Я считаю, что молодые люди, да и не только, должны обязательно побывать в этих местах», — поделилась своими впечатлениями участница экскурсии Айдана Абдин.

На второй день экскурсия посетила монумент 550-летия Казахского ханства, мемориальный музей Бауыржана Момышулы, мавзолеи Айша-биби и Бабаджи хатун. А также ознакомилась с историческими местами Казыгуртского и Байдибекского районов Туркестанской области, посетив священную пещеру Ак-Мечеть и мавзолеи Кошкар-ата, Байдибек-ата, Домалак-ана.

В завершение мероприятия всем участникам вручили сертификаты.