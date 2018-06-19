В выставочном центре проходит презентация исторических сакральных мест ЮКО.

Посетившие выставку горожане узнали о священных и исторических местах, о национальных ценностях, которые сохранились до нашего времени в Отырарском, Байдибекском, Шардаринском районах, в городах Туркестане и Кентау, в целом в южном регионе.

Экспонаты рассказывают о традициях, культуре и быте народа, которые проживали в этих краях. Даже в годы репрессий люди смогли сохранить Коран и священные писания. И не удивительно, что они были спрятаны в могиле усопших. Это их и спасло от полного уничтожения, так как в Советское время религия была под запретом.

Организованная в рамках «Рухани жангыру» выставка дает возможность воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма и относиться с уважением к истории и национальным ценностям родной земли.