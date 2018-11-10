В Казахстане с третьей четверти 2018-2019 учебного года для учеников 5 и 7 классов введут новый курс. Об этом сегодня в ходе Правительственного часа в Сенате Парламента РК сообщила вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева, передает МИА «Казинформ».

«Работы по внедрению обновленного содержания в среднее образование продолжаются. С этого учебного года по данной программе начали обучаться ученики 3, 6 и 8 классов, а в 4, 9, 10 классах программа проходит апробацию.

Проделано немало работ для улучшения качества и содержания учебников. А частности, введены их электронные версии. Составы предметных и республиканских комиссий пополнились квалифицированными преподавателями, методистами. Рассматривается вопрос о том, чтобы оставить либо убрать норму переиздания учебников каждые 4 года», — сказала Э. Суханбердиева.

По словам вице-министра, согласно программе «Рухани жангыру», со второго полугодия нынешнего учебного года для учеников 5,7 классов впервые будет введен курс «Краеведения».

«Теперь не будет учебного плана единого образца. Мы утвердили несколько образцов. Предоставили возможность школам работать только по выгодной им программе. Думаем, что таким образом все школы приобретут академическую самостоятельность», — сказала вице-министр.