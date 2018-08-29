Серьезное ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло в Шымкенте

В среду вечером, на пересечении улицы Адырбекова и проспекта Тауке хана, произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Мотоциклист с серьезными травмами доставлен в больницу скорой помощи.

По словам очевидцев, легковой автомобиль Daewoo Gentra двигался прямо по проспекту и на перекрестке совершал поворот, в это время на большой скорости по проспекту Тауке хана двигался мотоцикл.

Произошло сильное столкновение, в результате которого значительный материальный ущерб причинен обоим автотранспортным средствам. Водитель мотоцикла с серьезными травмами доставлен в больницу скорой медицинской помощи.

Бахром Абдуллаев