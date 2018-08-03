

Стоит отметить, что для удобства горожан жалобы принимаются как онлайн, так и офлайн. Прием жалоб уже стартовал и продлится до 4 августа включительно.

Помимо интернет-опроса в городе размещено 10 точек приема жалоб и предложений:

1. остановка Х.Дулати;

2. областной ЦОН (район стадиона им. Кажимукана);

3.ТРЦ «Shymkent Plaza»;

4. ТРЦ «Mega»;

5. Центр занятости;

6. Рынок «Самал»;

7. Рынок «Алаш»;

8. Парк «Жайлаукөл»;

9. Остановка «Север» ;

10. Супермаркет «Имран».