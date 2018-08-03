АнонсШымкентцы могут пожаловаться на работу акимата
Шымкентцы могут пожаловаться на работу акимата
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Результаты опроса горожан лягут в основу открытого сборника задач акимата, который станет своеобразным путеводителем для местных властей в определении приоритетов своей деятельности по улучшению качества обслуживания населения.
Стоит отметить, что для удобства горожан жалобы принимаются как онлайн, так и офлайн. Прием жалоб уже стартовал и продлится до 4 августа включительно.Помимо интернет-опроса в городе размещено 10 точек приема жалоб и предложений:
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