Состояние жилого фонда мегаполиса вынуждает коммунальщиков принимать кардинальные решения.

Домкомом Любовь Будникова работает давно. Женщина, как никто другой, знает все проблемы в многоэтажных домах. Как знает она и то, что уговорить жильцов сделать что-нибудь по дому очень сложно. Еще одна головная боль — недобросовестные квартиросъемщики. Вот и получается, что собрать деньги на опрессовку, ремонт подвала и кровли — задача не из простых.

Любовь Будникова, домком дома 11 «а» мкр. Восток: «Не легко, очень тяжелая работа. Есть люди понимают. есть кто деньги вовсе не дает. Но вот мы собрались 45 владельцев, хотим отремонтировать кровлю и окна поставить в подъезде» А в итоге?.

Работники ТОО «Шымкент тургын үй қызмет» не устают повторять, владельцы квартир — полноправные хозяева не только собственной квартиры, но и всего дома.

Абдималик БАЛБАЕВ, директор ТОО «Шымкент тургын үй қызмет»: Мы должны довести до каждого жителя многоэтажки, что квартира и дом неотделимы. Это одно целое. Если у вас квартира золотая, а в подвале сыро и крыша течет, то все идет прахом. Поэтому каждый владелец должен быть заинтересован. Кондоминимум помогает управлять домом и решать все вопросы,которые возникают по эксплуатации его.»

Состояние жилого фонда мегаполиса вынуждает коммунальщиков принимать кардинальные решения. Проводимые курсы на тему «Энергосбережение в жилых домах: эффективность управления и применение энергосберегающих технологий» и врученные участникам сертификаты о прохождении повышения квалификации — яркое тому подтверждение. Однако зачастую владельцы квартир придерживаются правила — моя хата с краю ничего не знаю. Специалисты говорят, что пришло время поменять сознание.