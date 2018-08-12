Спорткомплекс подарили юным футболистам из Шымкента

Молодые футболисты из Шымкента будут тренироваться на современном закрытом поле. Такую возможность подрастающему поколению подарили местные бизнесмены.

Технологичный спортивный комплекс возвели в населенном пункте Жидели в рамках государственно-частного партнерства. Стоимость объекта составила 85 миллионов тенге. Заниматься спортом здесь можно круглый год. На базе комплекса уже открыли спортивную школу. Занятия проходят 4 раза в неделю.

Бухарбай Парманов, аким Абайского района: «Это не последний подобный объект. У нас есть целый план по строительству спортплощадок в каждом дворе многоэтажных домов. В будущем мы должны побольше обращать внимания на возведение подобных полей».