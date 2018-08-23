Огромный табун лошадей перегнали по улице одного из городов Казахстана. Очевидцы сняли необычный инцидент и выложили видео в Сеть, передает sputniknews.kz.

Лошади заполонили узкую улицу, перекрыв проезд автомобилям, водители которых не преминули выразить свое недовольство и посигналить.

На видео можно наблюдать, как под звонкий топот копыт поток животных льется несколько минут. Сколько лошадей таким образом перегнали табунщики, неизвестно.

По словам людей, заснявших необычных участников дорожного движения, действие происходит в городе Жетысай Туркестанской области, который находится в более 200 километрах от Шымкента.