Этим летом дипломатическое ведомство Казахстана опубликовало данные о посещающих страну иностранных туристах.

Согласно этой статистике, больше всего в Казахстан приезжает гостей из Великобритании: на них приходится 10% всего туристского потока, передает rfi.fr

Далее следуют корейцы и французы — 8% и 6% соответственно. А замыкают пятерку лидеров немцы и японцы. Примечательно, что самые молодые туристы встречаются чаще среди корейцев и французов, а самыми пожилыми оказались японцы. Среди последних больше путешественников-одиночек, семейных пар — всего 10%. Тогда как у французов, к примеру, этот показатель достигает 32%. Корреспондент RFI в Алматы выяснила, насколько привлекателен сейчас Казахстан для иностранцев и что мешает развитию внутреннего туризма в стране.

Известный всему миру шведский путешественник Йохан Нильсон прибыл в Казахстан, чтобы принять участие в международном горном спортивном фестивале. За свою жизнь он совершил более 30 экспедиций в 140 странах мира. А самое известное путешествие длилось 18 месяцев, за ним следили более миллиарда зрителей по всему миру. В своем выступлении он, не стесняясь, указывает на недостатки туристической отрасли Казахстана. И в первую очередь, это отсутствие информированности о стране за ее пределами. Туристы попросту не знают, что такое Казахстан, считает Йохан.

Йохан Нильсон: «В первую очередь, людям нужно открыть для себя Казахстан. У вас есть прямые рейсы, у вас есть визы для европейцев. Но вам нужно больше ресторанов, мероприятий. Даже на сегодняшнем фестивале присутствует всего несколько иностранцев, остальные — казахстанцы. Думаю, для Казахстана очень важна инфраструктура, дороги должны быть лучше, уровень гостиниц и ресторанов должен быть выше».

С ним соглашается еще один участник фестиваля Лукас Маршанд — директор французского горнолыжного курорта. Этот курорт популярен не только среди французов, но также швейцарцев и англичан. В среднем его посещают полмиллиона человек в зимний сезон. И секрет такого успеха прост.

Лукас Маршанд: «Суть в том, чтобы открыть красоту миру. Я не понимаю, по какой причине, но я заметил, что люди здесь стесняются своей красоты и культуры, и требуется время, чтобы ее исследовать. Если вы хотите привлечь туристов, вам нужно сделать страну более открытой».

Однако стеснительность казахстанцев, как выяснилось, — ничто по сравнению с самым важным критерием — безопасностью. Неожиданно эта тема на минувшей неделе в Казахстане стала самой обсуждаемой. По иронии судьбы одновременно со спортивным фестивалем в Алматы произошли трагические события. От рук преступников в три часа дня в центре города погиб бронзовый призер Олимпиады 2014 года, известный казахстанский фигурист Денис Тен. Такое событие не могло не отразиться на имидже страны, говорили общественники. Однако, по мнению зарубежных гостей, от таких происшествий не застрахована ни одна страна в мире, и это не должно отразиться на намерениях туристов посетить Казахстан.

Лукас Маршанд: «Конечно, туристам нужна безопасность, в случае ее отсутствия люди чувствуют себя некомфортно. Да, инциденты случаются, но я могу также сказать, что я четыре года прожил в Казахстане, и не чувствовал себя в опасности. Инциденты случаются везде — и в Ницце, и в Париже».

У основателя казахстанского хостела Almaty Backpackers Айбека Усупбекова свое видение проблемы развития туристической отрасли в Казахстане. По его мнению, очень часто казахстанцев подводит сервис. Так, зарубежных гостей обманывают таксисты, водители автобусов, а еще много жалоб поступает на пограничников, охраняющих территорию Большого Алматинского озера.

Айбек Усупбеков: «На БАО в основном проблемы с пограничниками, они забирают паспорта, и ты как на крючке. Требуют штраф наличкой, причем не выписывая чек. Для них это шок. Таксисты — проблема. Они просят 1000 тенге (2,5 евро — RFI). Заманивают их. А потом говорят, что это цена за километр. И в результате просят 16–20 тысяч тенге. Благо появился туристический информационный стенд Visit Almaty, где можно проконсультироваться, заказать трансфер».

Несмотря на это, в Казахстан едут. И в последнее время интерес у туристов к республике растет. Так, всплеск количества зарубежных гостей пришелся на период проведения «ЭКСПО-2017». В основном страну посещают в августе-сентябре. По словам Айбека, такая тенденция связана с тем, что люди стали уставать от пляжного отдыха all inclusive. И Центральная Азия с этой точки зрения более привлекательна — здесь много неизведанных и даже нетронутых мест.

Айбек Усупбеков: «Раньше люди опасались стран с названием „-стан”. А сейчас приезжают и сравнивают Алматы с европейским городом. Казахстан — больше для среднего класса Европы. Богатым людям он не особо интересен. А бэкпекеры, рюкзачники — это для них, они останавливаются в хостелах».

По наблюдениям казахстанских туроператоров, европейцы действительно предпочитают самостоятельный отдых. В Казахстане их привлекают конные прогулки, степное сафари, исторические мавзолеи и экологические туры. Азиатам же больше по душе экскурсии по городу, шопинг и казино. И они чаще пользуются услугами туроператоров. В тройке популярных мегаполисов — Астана, Алматы и Шымкент. По словам менеджера компании Sky way Темирлана Алимжанова, пожилые люди заказывают туры, а молодежь все чаще едет наобум. При этом запросы у клиентов бывают разные — от традиционных до совсем непредсказуемых.

Темирлан Алимжанов: «Один раз у нас был запрос о возможности побывать на казахстанских похоронах. Это звучало странно, но туристы бывают разные. Часто спрашивали о ночной жизни в Казахстане. Мы обычно говорили о барах, клубах. А они имели совсем другое в виду — улицу красных фонарей. Но мы таких услуг не оказываем.

Туристы также едут в Казахстан из-за упрощенного визового режима. Для граждан многих европейских стран, к примеру, виза не нужна вообще. Кроме того, с 1 июля этого года были сокращены сроки подачи приглашений на въезд иностранцев в республику. Теперь подавать приглашения нужно не позднее, чем за пять рабочих дней до предполагаемой даты въезда получателя визы в Казахстан. Ранее данный срок составлял 14 дней.

Казахстан удобен и с точки зрения транзита. Так было у супругов Жюльена и Одри. Они едут через Казахстан в Россию на велосипеде. Ребята уже побывали в Иране, Турции, Италии, Киргизии. В сентябре вернутся домой, во Францию.

Жюльен: «Мы в первый раз в Алматы, приехали из Урумчи. Остановились здесь, чтобы получить дальнейшую визу в Россию. Мы посмотрим музей, традиции, историю, горы, Большое Алматинское озеро. После Китая — это очень комфортный для нас город в плане условий, людей».

Чтобы заинтересовать туристов, нужно повышать уровень культуры. Такое мнение высказал руководитель одного из популярных туристических мест в Алматы — горнолыжного курорта «Шымбулак» Ержан Еркинбаев. И речь идет не только о выбросе мусора в неположенном месте, но и этикете общения, безопасности в целом. Сам курорт сейчас не слишком привлекателен для иностранных туристов. Здесь отдыхают только 10% иностранцев. В основном это те, у кого — свой бизнес в Казахстане.

Ержан Еркинбаев: «Мамы с колясками и люди с ограниченными возможностями не могут посещать горы. Горы, получается, доступны только для определенной категории людей. Поэтому, когда мы говорим о развитии туризма здесь, не нужно строить коттеджи. Мы говорим о доступности инфраструктуры, школах гидов, указателях, рейнджерах, горнолыжных трассах. Препятствий нет. В целом не было понимания ситуации».

Алматинка Гюзель считает, что популяризировать свою родину нужно не только внутри страны, но и за ее пределами. Она уже неоднократно бывала во Франции, где старается по-новому представить Казахстан своим знакомым.

Гюзель Булан: «Когда я езжу, то стараюсь брать что-то из нашей культуры. Многие знают, что у нас самые вкусные конфеты на постсоветском пространстве. Я стараюсь привозить своим знакомым конфеты с орнаментами. В повседневной жизни, когда общаюсь со своими друзьями, бывает, что я использую в своей речи слова на казахском. Такие, как „привет“, „как дела“, „желаю доброй дороги“. Так как у нас, у казахов, это принято — желать доброй дороги тем, кто собрался в путь».