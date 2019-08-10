С 24 января по 10 августа 2019 года прошла V Летняя Спартакиада Республики Казахстан.

В программу Спартакиады вошли соревнования по 40 видам спорта, такие как: (настольный теннис, греко-римская борьба, вольная борьба, женская борьба, муайтай, киокушинкай-кан каратэ, стрельба из лука, фехтование, регби, гимнастика спортивная, гандбол, спортивное скалолазание, самбо, бадминтон, бокс, парусный спорт, каратэ-до, конный спорт, баскетбол, гимнастика художественная, батутная гимнастика, стрельба стендовая, лёгкая атлетика, водное поло, плавание, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, президентское многоборье, стрельба пулевая, волейбол, велосипедный спорт, триатлон, таэквоедо, пляжный волейбол, хоккей на траве, гребля академическая, тяжёлая атлетика, теннис, сообщает сайт акимата Алматы.

В играх приняли участие более 7000 спортсменов из 17 областей и городов нашей страны. Эти соревнования проходят один раз в четыре года.

В общем командном зачёте команда города Алматы заняла 1 место, второе место — город Шымкент, третье место — Алматинская область.

Спортсмены города Алматы успешно выступили во многих видах спорта, в очередной раз доказав что наш мегаполис по праву носит статус самого спортивного города страны.

Но рекорд по медалям установили спортсмены Туркестанской областной спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта. По итогам V-Летней Спартакиады Республики Казахстан у них 52 медали.

Из 52-медалей: 22-золотые, 16-серебряных и14-бронзовых наград были завоёваны в таких олимпийских видах спорта как:

Гребля на байдарках и каноэ

Академическая гребля

Парусный спорт

Плавание

Триатлон

Летняя Спартакиада Республики Казахстан проводиться во всех крупных городах Казахстана. В масштабных состязаниях, проводимых 1 раз в четыре года,охвачены 40 видов спорта.

Главная цель Спартакиады – выявление лучших спортивных учреждений по регионам республики, отбор сильнейших спортсменов на участие в летних Олимпийских играх.