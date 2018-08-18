В Министерстве образования и науки РК попросили учителей жаловаться в министерство, если их заставляют заполнять необязательные документы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одна из больших проблем, которая постоянно поднимается — вопрос загруженности учителей и то, что учителя заполняют большое количество отчетов, бумаг и так далее.

Поэтому МОН в этом году принял специальный приказ, где мы четко регламентируем перечень документов, которые должен заполнять учитель. Это пять документов — журнал, который должен вести учитель, дневник, суммативное и формативное оценивания детей, календарно-тематическое планирование и поурочное планирование. Вот собственно то, что должен вести учитель», — рассказал журналистам вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов после заседания республиканской августовской конференции педагогических работников Казахстана.

По его словам, какие-то другие документы, планы, отчеты учителя заполнять не должны. В МОН посоветовали жаловаться в министерство, если директора школ будут добавлять нагрузку на учителей.

«Это будет считаться незаконным, надо будет обращаться к нам, в департамент по контролю образования. И мы будем принимать соответствующие меры. Я не думаю, что директора будут придумывать всякого рода документы, потому что МОН, как уполномоченный орган, четко регламентирует перечень», — пояснил он.