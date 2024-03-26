На Шымкентском НПЗ стартовали планово-предупредительные работы

В КазМунайГазе сообщили, что дефицита бензина не ожидается. На данный момент на заводе сформирован достаточный запас по всей линейке нефтепродуктов. Все они будут равномерно отгружаться на внутренний рынок, передает OTYRAR.

Планово предупредительные работы на заводе стартовали сразу после праздников, 25 марта. Они проводятся согласно графику Министерства энергетики во исполнение закона о гражданской защите в области промышленной безопасности. Это делается для обеспечения безопасной эксплуатации технологических установок предприятия.

В то же время Павлодарский нефтехимический и Атырауский нефтеперерабатывающий заводы продолжают производить топливо в штатном режиме.