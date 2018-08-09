Овен

Прагматичные и целеустремленные Овны все свои лучшие качества могли бы проявить в Германии или Австрии. В этих странах, независимо от города, они способны раскрыть свои лучшие качества и показать все, на что они способны.

Телец

Люди «от Земли» – Тельцы тянуться к красивой природе, плодородным землям и открытым людям. Именно поэтому им следовало бы поселиться на Балканах, возможно, в Черногории, Болгарии или Молдавии. Там, где течет вкуснейшее вино, где люди подкупают юмором и искренним добродушием, Тельцы с легкости отыщут душевный покой.

Близнецы

Творческие, но прагматичные Близнецы обретут свое счастье в странах, где многовековая культура сочетается с «продвинутой» современной жизнью. Это может быть Япония, Великобритания или США. Обосноваться Близнецам лучше на океаническом побережье, а заниматься чем-то творческим, что в полной мере поможет раскрыть потенциал представителей данного знака Зодиака.

Рак

Настоящие гуманисты – Раки будто созданы для того, чтобы жить в Индии. Их патриархальные взгляды на жизнь и желание помогать ближним, помогут найти свое предназначение в этой стране и быть счастливыми. К слову, не стоит ограничиваться одной Индией. Представители этого зодиакального созвездия будут комфортно ощущать себя на Тибете, Филиппинах, во Вьетнаме или Китае.

Лев

Грациозные Львы, которые ощущают в себе признаки благородства, могут сердцем почувствовать, что их страна находится в центре Европы. Это может быть Бельгия, Монако, Дания или Швеция, т.е. страна, где до сих пор правит монархия. Для проживания Львы обязательно выберут столицу, чтобы всегда быть в центре событий.

Дева

Педантичные, спокойные и рассудительные Девы могут найти свое счастье в таких же чопорных странах, например, в Великобритании, Японии, Чехии или Швейцарии. Им понравится миролюбивая обстановка, соблюдение законов и приверженность национальным ценностям. В такой обстановке Девы найдут то, к чему стремились с рождения.

Весы

Представители этого знака Зодиака – известные ценители красоты и знатоки культуры. Им придутся по нраву Голландия, Чехия, Италия или Англия. Именно там, созерцая многовековую архитектуру и погружаясь в историю, Весы смогут почувствовать всю красоту и мощь былых времен. Правда, чтобы жизнь в этих странах была наслаждением, придется выбрать тихие уютные города, подальше от суетливых столиц.

Скорпион

Лицам с «горящим» сердцем, Скорпионам следовало бы поселиться в Бразилии, где нашлось бы применение их неуемному характеру. Эти личности отлично будут чувствовать себя, и в аристократических районах Рио-де-Жанейро, и в фавелах города. К слову, многие другие латиноамериканские страны, в т.ч. Колумбия или Венесуэла, станут хорошим пристанищем для представителей этого Знака.

Стрелец

Свободолюбивые личности, рожденные под знаком Стрельца, обязательно почувствуют себя как дома, очутившись в Греции, на острове Мальта и, конечно же, на «острове Свободы», то есть на Кубе. Этим личностям стоит селиться на побережье, ведь где как не на берегу моря или океана можно ощутить вкус свободы?

Козерог

Личности с высоким духовным началом, Козероги почувствуют себя своими в Египте, а также в скандинавских странах – Норвегии или Швеции. Для проживания им следует выбирать столичные города, где многовековая культура удачно сочетается с современными технологиями.

Водолей

Харизматичные и жизнерадостные Водолеи найдут свое счастье буквально везде, но настоящую гармонию они ощутят только в России. Желательно, чтобы это была средняя полоса России, где широта русской души сочетается с богатырской силой и радушием.

Рыбы

Представителям этого знака Зодиака следовало бы поселиться в странах, жизнь которых связана с водой. Это может быть Голландия или Финляндия, но лучше Австралия и Таиланд. Причем, селиться следует в тихих спокойных городах, где никто не будет отвлекать Рыб от единения с природой и раскрытия своих талантов.