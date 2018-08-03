Министерство образования и науки Республики Казахстан объявляет о проведении традиционной республиканской благотворительной акции «Дорога в школу».

Социально направленная инициатива Министерства образования и науки пройдет с 1 августа по 30 сентября 2018 года по всей республике.

Цель акции — оказание помощи школьникам из числа малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в период подготовки к началу учебного года и предупреждение неявки детей в школу по социальным причинам.

Особое внимание в период акции уделяется выявлению детей, не посещающих школы, а также оказание помощи детям из социально-незащищенных слоев населения по сбору в школу.

За десять лет проведения акции более 2 млн. детей получили материальную помощь на общую сумму свыше 17 млрд. тенге. Спонсорами и меценатами оказана значительная помощь и поддержка на общую сумму свыше 7,9 млрд. тенге. Ежегодно активное участие в акции принимают государственные органы, национальные компании и акционерные общества.

Министерство образования и науки РК обращается ко всем гражданам нашей страны, к бизнесменам, предпринимателям, меценатам с предложением присоединиться к акции и внести посильный вклад в оказании помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также помочь найти свою дорогу в школу.

Всех желающих присоединиться к акции просим обращаться на телефон «доверия» Комитета по охране прав детей – 8 (7172) 74 21 40, а также в управления образования областей, гг. Астаны, Алматы, Шымкент.