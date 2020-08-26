В Жетысайском районе Туркестанской области стартовала ежегодная республиканская благотворительная акция «Дорога в школу».

В рамках данного мероприятия 13 старшеклассникам и 34 детям из малообеспеченных и многодетных семей, а также оставшимся без попечения родителей подарили планшеты и смартфоны.

В акции приняли участие имамы мечети «Нугман» и местные спонсоры. По словам организаторов, в будущем подобные мероприятия в районе планируется организовывать на постоянной основе. Таким образом, неравнодушные граждане намерены поддержать детей из малообеспеченных семей.

«Это традиционное мероприятие мы проводим ежегодно. В этом году, с учетом сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране, мы решили помочь школьникам, для многих которых учебный год начнется дистанционно. Я выражаю искреннюю благодарность всем тем, кто принял активное участие в этом благотворительном деле и оказал спонсорскую помощь», – отметил главный имам района Бекзат Сыздыков.