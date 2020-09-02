В этом году на закуп школьных наборов Фондом было выделено свыше 10,7 млн тенге.

В этом году, в рамках масштабной республиканской акции «Дорога в школу», ставшей уже традиционной, 600 первоклассников из числа малообеспеченных и многодетных семей в различных регионах страны встречают День знаний со школьными наборами из рюкзаков и учебных принадлежностей собранных и безвозмездно переданных благотворительным фондом «Халык». Среди них есть и 50 учеников из разных школ города Шымкента.

В актовом зале общеобразовательной школы №87 г. Шымкента царит праздничное настроение.К Дню знания в рамках республиканской акции «Дорога в школу» от Фонда «Халық» первоклашкам были вручены школьные принадлежности.

Мама первоклассника Умиткуль АБИЛОВА благодарна фонду «Халык»: «Сегодня они устроили нашим детям настоящий праздник . Подарили школьные ранцы со всем необходимым. Большое спасибо им за это».

Фонд «Халык» традиционно поддерживает республиканскую акцию, инициированную Министерством образования и науки Республики Казахстан, управлениями образования и районными акиматами: в этом году на закуп школьных наборов было выделено свыше 10,7 млн тенге.

Директор Народного банка Шымкентского регионального филиала Гульнара Ратаева говорит , что подобные акции стали традицией : » В этом году проводится республиканская акция, поддержанная фондом «Халық» .В целом по Республике 600 детей получат канцелярские принадлежности, в т.ч. 50 детишек нашего города из разных школ получат канцелярские принаждлежности от благотворительного фонда «Халық» и пойдут за заниями. Надеемся что они станут достойными гражданами нашей страны»

Подготовка к первому учебному году у родителей первоклассников в этом году сопряжена с трудностями карантинного режима, отмечают в благотворительном фонде «Халык», и, хотя часть учеников будут обучаться дистанционно, важно, чтобы у первоклашек было все необходимое из канцелярских принадлежностей для комфортного обучения, а для родителей помощь стала бы хорошим подспорьем. Поэтому, при формировании школьных наборов, в первую очередь учитывались потребности учеников в учебных принадлежностях.

Айгуль Каппарова, директор сш,№87 г. Шымкента: «Наши спонсоры Фонд «Халык» двадцати ученикам подарили школьные принадлежности . Большое спасибо. За помощь, теперь наши дети готовы к новому учебному году».

Школьные наборы от фонда «Халык», состоящие из рюкзаков и необходимых канцелярских товаров: тетрадей, ручек, карандашей распределяются в соответствии со списками, сформированными местными исполнительными органами и управлениями образования. На протяжении последних 5 лет таким образом Фондом «Халык» было подготовлено к школе более 4 000 первоклашек из малообеспеченных и многодетных семей, на эти цели было выделено более 54 млн тенге.