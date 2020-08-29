Социальный дом «Изгилик» провел акцию «Дорога в школу». Больше пятидесяти детей из малообеспеченных семей получили школьные принадлежности и портфели, передает Otyrar.kz

На этот раз решили помощь не просто раздать, среди детей организовали веселые конкурсы, чтобы поднять настроение.

«Мы работаем уже давно, наша цель не просто вручить вещи или школьные принадлежности, мы хотим общаться с детьми. Хотим, чтобы они были патриотами и трудолюбивыми. У нас много кружков, есть разные проекты, которые на самом деле работают, наши волонтеры регулярно проводят акции и выясняют кому нужна помощь», — сказал Асхат Мауленов, президент социального дома «Изгилик».

После веселой программы детишкам вручили школьные принадлежности и сладости. Акция «Дорога в школу» продолжится весь месяц, всем кто есть в списке социального дома будет оказана поддержка.