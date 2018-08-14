Мама больного ребенка в Шымкенте утверждает, что ее вынуждают отказаться от сына.

6-летний Аян с рождения страдает эпилепсией, ДЦП, нарушениями работы кишечника, искривлением позвоночника и рядом других заболеваний. Ему необходимо постоянное лечение и уход, говорит мама. Однако, по словам матери, медики скорой помощи, врачи детских больниц не хотят лечить ребенка, считая что у него нет шансов.

«Как я откажусь от ребенка? Это же мой сын! Когда ребенку становится совсем плохо, и мы вызываем скорую, то врачи не хотят забирать его, не видят в этом смысла. Врачи детских больниц тоже советуют держать сына дома, потому что, по их словам, ему уже ничем не поможешь. Мы были в больнице на Нурсате, лежали в Асаре. Я только криками, плачем добиваюсь,чтобы ему уделили внимание. В садик мы его определить не можем, нигде не берут.

При этом, мать-одиночка живет на пенсию в размере 70 тысяч тенге. Причем на 30 тысяч из них она снимает квартиру, и еще минимум 20 тысяч уходит на лекарства ребенку», — говорит женщина.

Гани Шотаев, заместитель председателя общественного фонда: «Ребенка можно было бы в Астану отправить на лечение. Но, даже этого не делают, говорят, дорога длинная. Но, ведь у нас есть санавиация. Можно же воспользоваться воздушным путем, чтобы помочь ребенку».

Теряя всяческую надежду получить помощь со стороны государства, мамы детей-аутистов, детей с диагнозом ДЦП и другими заболеваниями нередко обращаются в общественные фонды.

Один из таких фондов открылся в Шымкенте два месяца назад. Здесь пытаются оказать всяческую поддержку родителям, в том числе психологическую и финансовую помощь. Больные дети получают возможность пройти качественное лечение на дорогостоящих аппаратах, рассказывают сотрудники фонда. За два месяца фонд успел оказать поддержку 18 детям в размере 5 млн тенге.

Жанат Тохтарбай