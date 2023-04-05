Реабилитационный центр открылся после капитального ремонта

Городской реабилитационный центр №2, история которого насчитывает почти полвека, капитально отремонтирован и сдан в эксплуатацию. Учреждение на 116 мест.

Рассчитано на детей до 18 лет с неврологическими, ортопедическими и кардиологическими патологиями. Ежегодно здесь проходят реабилитацию до полутора тысяч детей, в том числе и особенных.

Двухлетняя Еркежан частично парализована с рождения. Для лечения особенного ребенка, мать ежегодно привозит её в реабилитационные центры.

«Моей дочери был поставлен диагноз ДЦП. Лечимся в этом центре. Здесь есть соляная шахта, делают специальные упражнения, есть развивающие игры и ЛФК. Раньше нам было тяжело. Дочь не ходила, не разговаривала. А теперь, благодаря лечению, начала ходить и разговаривать», — рассказывает мама особенного ребенка Шолпан Ахынова.

В обновлённом центре сегодня проходят реабилитацию 50 детей. Лечебное учреждение оснащено тремя современными тренажерными залами и залом «механотерапии», выполнять физические упражнения здесь можно при помощи специализированного оборудования.

Также в Центре есть функциональный диван «Бобот», различные мягкие коврики для лечения, валики, уголки и тренажёры. Еще одна особенность медицинского заведения — наличие Шунгитовой комнаты. Энергия камня гармонизирует негативное влияние радиационного воздействия, создает оздоравливающий эффект.

“Особенность Шунгитовой комнаты — это стены, выстроенные из вулканических камней. При помощи минерала шунгита здесь лечат неврологические, кардиологические заболевания и некоторые травмы. Он снижает радиационный фон оказывая таким образом лечебный эффект. Такой лечебный кабинет в нашем городе есть только у нас»,- говорит заведующий отделением реабилитационного центра №2 г. Шымкента Асылбай Шукеев.

Стоит отметить, что модернизация реабилитационного центра была проведена благодаря поддержке городского акимата и управления здравоохранения Шымкента в рамках меморандума, подписанного между фондами «Қазақстан халқына», «Қамқорлық қоры», «Samruk-Kazyna Trust» и Фондом Первого Президента. Теперь здесь врачи смогут лечить более 600 детей в год.