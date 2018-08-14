В Шымкента начался суд по делу о двойному убийстве, совершенном весной этого года и вызвавшем значительный резонанс в городе.

3 апреля на 112 квартале в собственном доме были жестоко убиты 45-летняя женщина и ее 70 летний отец. Их тела обнаружила пришедшая домой старшая дочь убитой. Уже спустя два дня полиция заявила о задержании главного подозреваемого, который оказался родным сыном убитой. Он и предстал на суде в качестве обвиняемого.

Подсудимый, 24-летний Райымбек Р., в зале находится под конвоем. До вынесения приговора его лицо публиковать в СМИ запрещено. На процессе собрались родственники потерпевших. Все они считают, что подсудимых не виновен, а истинные убийцы остаются на свободе. Об этом сообщил и сам подсудимый в своем письме, направленном в суд.

«В письме он указал, что к этому преступлению могут быть причастны другие лица. Данное письмо я направил прокурору Абайского района для проверки его доводов, — пояснил на процессе председательствующий судья Абинур Карабаев,— Адвокат защиты в праве вызвать этих людей в суд, провести их допрос. Но суд не орган уголовного преследования».

Прокурор гособвинения зачитал обвинительный акт.

По версии следствия, молодой человек у себя дома повздорил с дедом из-за своего увлечения азартными играми. Ссора переросла в кровавую расправу.

Ерлан Токсанбаев, прокурор : «Подсудимый направился в кухню. Взяв кухонный нож, он вошел в комнату, где на диване лежал М. (дедушка), и начал беспорядочно наносить ножевые удары в область тела потерпевшего…»

Остановить молодого человека пыталась его мать, но и она также получила несколько ударов ножом. В результате обе жертвы скончались на месте.

В ходе следствия подсудимый дал признательные показания. Но сейчас отвергает все обвинения и заявляет что ни какого убийства не совершал.

Жадыра М., родственница: «Его в полиции заставляли признаться. Он даже написал заявление о пытках. Только после этого побои прекратились. Мы недовольны следователем, считаем, что расследование проведено не объективно».

Судебное следствие продолжается.

Данил Шемратов