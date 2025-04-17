Хладнокровного убийцу отправили на лечение в Шымкенте

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрели уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого в убийстве собственной матери, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Преступление произошло в январе текущего года утром текущего года. Страдающий психическим заболеванием житель Шымкента вспомнил, как мать ругала его в детстве и оставляла у дяди, после чего решил ей отомстить. В момент, когда она спала, он несколько раз ударил ее кухонным ножом. Для сокрытия преступления вечером того же дня он развел во дворе костер и бросил ее тело в огонь.

Прокурор просил суд признать подсудимого виновным в убийстве и освободить его от уголовной ответственности, назначив принудительные меры медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением. Сторона защиты согласилась с позицией государственного обвинителя.

Суд признал гражданина виновным в убийстве лица, находившегося в беспомощном состоянии. Его отправили на лечение в психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением. Производство по делу прекращено.