Подробности жестокого убийства в Туркестанской области

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Несколько дней назад в Келесском районе произошло жуткое преступление. Сосед жестоко убил 46-летнюю женщину и ее 15-летнюю дочь, ударив их кирпичом. После трагедии местные жители вышли на акцию протеста, требуя, чтобы семья подозреваемого покинула село. Близкие убитых также выразили свою позицию по этому поводу.

В ночь жестокого двойного убийства, Даулет Алимкулов услышал странные звуки в доме по соседству. В тот момент, говорит он, думать о страхе было некогда и он поспешил на помощь. Оказалось, что в это время преступник еще был на месте жестокой расправы. Однако попытка задержать убийцу матери и её несовершеннолетней дочери, была тщетной.

«Когда я открыл дверь и заглянул внутрь, он меня ударил. Я схватил его за пояс. Я четко видел его лицо. Когда он попытался вырваться, я удерживал его, но он убежал, а его одежда порвалась», — говорит Даулет Алимкулов, свидетель.

Родственник погибших, которые потеряли сразу двух близких людей, уверены: перед смертью над ними издевались. Мать и дочь пережили страшные мучения! На теле девочки, по их словам, были следы пыток.

«Глаза девочки выбиты. Лицо невозможно узнать. Грудь вся в синяках. Следы крови повсюду. Она боролась. Мы не верим, что они умерли на месте», — говорит Гулшат Байболатова родственница погибших.

«Футболка была задрана до груди. Я видела это на фотографиях в полиции. На теле не было ничего, Руки и ноги были раскинуты. Голова вся в крови. Мы не верим в эту версию», — Райхан Турганбаева, сестра погибшей девочки .

Сестры убитых сомневаются в справедливости расследования и жалуются на давление

«Нам угрожают штрафом в 600 тысяч тенге или пятнадцатью днями ареста, если мы обратимся на телевидении. Нам запретили распространять информацию», — говорит Акдидар Турганбаева, сестра погибшей девочки .

Местные жители говорят, что подозреваемый жил в том же селе. После трагедии они требуют, чтобы его семья переехала.

«Жители требуют, чтобы семья подозреваемого покинула село. Мы объяснили, что закон одинаков для всех и незаконные действия недопустимы. Мать подозреваемого согласилась покинуть село в течение трех недель», — говорит Даулет Нурланулы, заместитель акима Келесского района.

В полиции опровергли слухи о том, что подозреваемый был ранее уже был выселен из другого села. Они призывают не распространять ложную информацию и заверяют, что никаких нарушений в ходе расследования не было.

«Полиция объяснила родственникам погибших, что они не могут распространять ложные сведения, Подозреваемый ранее не стоял на учете и не совершал правонарушений», — говорит Асылжан Калдарбеков, заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области.

Неофициальные источники утверждают, что подозреваемый ранее работавший учителем в местной школе, якобы домогался 15-летней девочки. После того как это стало известно, его уволили. Семья погибших требует, чтобы убийца был наказан по всей строгости закона.