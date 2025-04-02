Жестокая расправа над матерью: почему сын решил ее убить

«Это уголовное дело рассматривается не в порядке обвинительного акта, а с применением мер медицинского характера. Здесь мы не назначаем наказание. Необходимо установить, действительно ли он болен», — пояснил судья Абинур Карабаев в начале заседания.

Сегодня специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Шымкент начал рассмотрение дела 31-летнего Дархана Жолдыбаева.

По данным следствия, он жестоко убил свою 54-летнюю мать, инвалида. Мужчина нанёс ей несколько ножевых ранений, задушил цепью, а затем сжёг тело в яме на территории двора родного дома.

Сам подсудимый по состоянию здоровья не смог присутствовать на заседании. Сообщается, что в настоящее время он находится в специализированном медицинском учреждении в Алматы.

— Когда мы подошли к дому, вышли соседи и сказали: «Этот человек убил свою мать». Когда вошли в дом, везде была кровь. В другой комнате горел огонь.

Шокирующее преступление произошло в одном из частных домов, в ночь на 12 января. Соседи, ставшие свидетелями произошедшего, вызвали полицию. По словам прокурора, Жолдыбаев заранее спланировал убийство своей матери. Мотивом стали обиды детства: мать якобы часто ругала его и оставила на попечение родственников. Воспользовавшись отсутствием брата, он реализовал свой преступный умысел.

Мерует Досмаханбетова, прокурор: «Увидев, что его мать, Аданова, спит в гостиной, Дархан Жолдыбаев решил реализовать свой преступный умысел. Воспользовавшись её беспомощным состоянием, он взял нож с коричневой рукояткой и нанёс три удара в область сердца, а затем шесть раз ударил в спину. Желая скрыть преступление, 11 января около 18:00 он поджёг мебель в доме и во дворе, а тело матери вынес и сжёг в заранее выкопанной яме возле туалета, используя железную цепь».

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что Жолдыбаев страдает шизофренией. Его мать и брат ранее были признаны инвалидами по причине врождённого психического расстройства. Сам Жолдыбаев неоднократно обращался за медицинской помощью по вопросам психического здоровья, несколько раз привлекался к уголовной ответственности. Тем не менее родственники погибшей не верят в его болезнь и считают, что это попытка избежать наказания.

Кундыз Аданова, потерпевшая: «Когда Дархан был дома, мы не заходили в дом. Мать боялась его. Утром в 4–5 часов мне позвонили соседи. Мы сразу поехали в Шымкент. Вечером в морге увидели сестру… Он в своём уме, всё делает намеренно. Родственники с его стороны не заботились о нём. А его мать, несмотря ни на что, всегда его любила, всё отдавала ему».

Судья Абинур Карабаев сообщил, что после допроса свидетелей суд заслушает экспертов, которые дадут заключение о психическом состоянии подсудимого. Напомним, полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство». По предварительным данным, причиной преступления стал семейный конфликт.